شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة الشرقية تبرم مذكرة تفاهم لتطوير خدمات ذوي الإعاقة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - دعم وتشجيع الإبداع والابتكار في تقديم الخدمات المقدمة

- خطط مستقبلية تحقق المستهدفات التي يمكن تنفيذ مبادراتها على مستوى حاضرة المنطقة

- تحسين البيئة المكانية لذوي الإعاقة وإضافة خدمات نوعية ترفيهية

أبرمت أمانة المنطقة الشرقية اليوم، مذكرة تفاهم مع إحدى الشركات الأهلية لتأطير التعاون في مجال خدمه المجتمع بالمنطقة، ودعم وتشجيع الإبداع والابتكار في تقديم الخدمات المقدمة، ضمن الشراكة المجتمعية وتطويرها.

وأوضح معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير أن هذه المذكرة تهدف إلى وضع خطط مستقبلية تحقق المستهدفات التي يمكن تنفيذ مبادراتها على مستوى حاضرة المنطقة، لتخدم الفئات المستهدفة من الخدمات والمبادرات التي ستنفذ بشكل إبداعي، واستثمار الحدائق العامة وتحسينها، لتناسب ذوي الاحتياجات الخاصة.

ونصت المذكرة تفعيل ما تتضمنه رؤية المملكة ٢٠٣٠م من تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ورفع جودة الحياة، وتحقيق التنمية المستدامة بالشراكة مع رجال الأعمال والقطاع الخاص لتمكين ذوي الهمم في المجتمع وتطويرهم, وتقديم خدمات تلبي احتياجاتهم كتوفير مواقف للسيارات في الأماكن العامة، وتطبيق معايير الوصول الشامل مما سهل حياتهم ووفر عليهم الجهد والوقت.

كما تضمنت المذكرة "مبادرة الحدائق الحسية والبستنة" التي تهدف لتحسين البيئة المكانية لذوي الإعاقة، وإضافة خدمات نوعية ترفيهية تنمي مهارات التواصل مع أفراد المجتمع، لإنشاء نوع من الحدائق النوعية، تحقيقاً لرغبة ذوي الاحتياجات الخاصة وأسرهم بدمجهم في المجتمع, وتحسين جودة الحياة لهم وأسرهم.