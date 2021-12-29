شكرا لقرائتكم خبر عن السديس: القيادة الرشيدة حريصة على صحة وسلامة المصلين والمعتمرين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس أن قرار إعادة تطبيق التباعد الجسدي في الحرمين الشريفين اعتبارًا من الساعة السابعة صباحًا من يوم غد الخميس ٢٦-٥-١٤٤٣ الموافق ٣٠-١٢-٢٠٢١، نابع من حرص القيادة الرشيدة -حفظها الله- على صحة قاصدي المسجد الحرام والمسجد النبوي من مصلين ومعتمرين وزائرين.

وقال : إن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي اتخذت كافة الاحتياطات الصحية لتوفير الأمن الصحي والبيئة التعبدية الصحية الآمنة لقاصدي الحرمين الشريفين والمحافظة على الإنسان والمكان مع توفير جميع الخدمات وفق توجيهات القيادة وحرصها على سلامة المجتمع والإنسان والمكان.

وحث معاليه قاصدي الحرمين الشريفين على ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المطبقة في الحرمين الشريفين، من ارتداء الكمامة الطبية، والمحافظة على مسافة التباعد الجسدي، والالتزام بتعليمات الجهات المختصة، سائلاً الله عز وجل أن يجزي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين خير الجزاء على ما يقدمانه من جهود وعناية ورعاية بضيوف الرحمن.