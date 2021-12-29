شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة حقوق الإنسان تناقش تحديات وأساليب حماية العمالة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عقدت هيئة حقوق الإنسان ورشة عمل بعنوان (حماية وتعزيز حقوق العمالة)، بحضور نائب رئيس الهيئة عبدالعزيز بن عبدالله الخيّال، ومشاركة ممثلين من وزارات (الداخلية، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والبيئة والمياه والزراعة، والشؤون البلدية والقروية والإسكان) بالإضافة إلى النيابة العامة، والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان.

واستعرضت ورشة العمل حقوق وواجبات العمالة في ضوء الأنظمة الوطنية والتدابير ذات العلاقة، وأبرز التحديات التي تواجههم في (المسكن والصحة والأجور والغذاء) وآلية تعزيز الرقابة وتعزيز حمايتهم، كما تطرقت إلى استغلال ضحايا الاتجار بالأشخاص في أعمال العمالة.

وتأتي هذه الورشة في إطار جهود الهيئة لحماية وتعزيز حقوق الانسان ونشر الوعي بحقوق الإنسان، التي كفلتها الأنظمة الوطنية.