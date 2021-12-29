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أمير الرياض بالنيابة يشدد على تكثيف الجولات والالتزام بالتباعد

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الدمام - شريف احمد - شدد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة، على ضرورة الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فايروس والسلالات المتحورة منه.

وأكد سموه على القطاعات المعنية في المنطقة كافة بضرورة تكثيف الجولات الميدانية على أماكن التجمعات ورصد مخالفات عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية، والوقائية الصادرة عن الجهات الرسمية ومنها لبس الكمامة، وتطبيق إجراءات التباعد في جميع الأماكن (المغلقة والمفتوحة) والأنشطة والفعاليات.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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