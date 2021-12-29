شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الرياض بالنيابة يشدد على تكثيف الجولات والالتزام بالتباعد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شدد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة، على ضرورة الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فايروس كورونا والسلالات المتحورة منه.

وأكد سموه على القطاعات المعنية في المنطقة كافة بضرورة تكثيف الجولات الميدانية على أماكن التجمعات ورصد مخالفات عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية، والوقائية الصادرة عن الجهات الرسمية ومنها لبس الكمامة، وتطبيق إجراءات التباعد في جميع الأماكن (المغلقة والمفتوحة) والأنشطة والفعاليات.