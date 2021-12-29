القويحص يناقش الاستثمار في نادي حراء الرياضي

الرياض - محمد عبدالله - استقبل معالي أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبد الله القويحص في مكتبه اليوم رئيس نادي حراء الرياضي الأستاذ خالد الهندي.

وجرى خلال الاستقبال الاطلاع على أعمال النادي ومناقشة الفرص الاستثمارية الخاصة بالنادي، وذلك بالتعاون مع أمانة العاصمة المقدسة، بعد أن أعلنت وزارة الرياضة ممثلة بالإدارة العامة للاستثمار عن فرصة استثمارية رياضية بمنطقة مكة المكرمة تابعة لنادي حراء الرياضي.

وأكَّد معاليه على أهمية تعزيز العلاقات الاستثمارية وبناء الشراكات بين أمانة العاصمة والأندية الرياضية ‏لأهمية يحظى به القطاع الرياضي من دعم القيادة الرشيدة ـ حفظها الله ـ بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030 وبرامجها التنفيذية.

وذلك من منطلق تطوير وتنمية الاستثمار في القطاع الرياضي ليمارس دوره المأمول بشكل أكثر كفاءة وفاعلية وتحقيقي الأهداف المرجوة، وتطوير استراتيجية الاستثمار المتكامل لتحفيز نمو الاستثمار الرياضي في المملكة ودعم الأندية وتعزيز استثماراتها ومداخيلها، التي تدعم وتسهم في نمو وتنوع فرص الاستثمار وتطورها بما يخدم المصالح المشتركة بينهما.

في نهاية الاستقبال شكر رئيس نادي حراء أمين العاصمة المقدسة، معربًا عن شكره وامتنانه لأمانة العاصمة المقدسة وإسهامها في تحقيق الأهداف المطلوبة، وتعاونهم المُثمر في خدمة المستثمرين.

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