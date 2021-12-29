الدفاع المدني يوجه 6 تحذيرات عند هطول الأمطار

الرياض - محمد عبدالله - وجهت المديرية العامة للدفاع المدني، 6 تحذيرات عند هطول الأمطار، مشيرة إلى ضرورة عدم المجازفة بالجلوس في مجاري السيول أو عبورها.
ونشر الحساب الرسمي لمديرية الدفاع المدني 6 تحذيرات عبر حسابه على موقع «تويتر»، والتي جاءت كالآتي:
- لا تجازف بالجلوس في مجاري السيول أو عبورها.
- لا تجازف بتجاوز مجاري السيول، فقد تداهمك المياه ويزداد تدفقها ومنسوبها بسرعة عالية فيتعذر عليك مغادرة مركبتك.
- عدم الاقتراب من تجمعات المياه فعادة ما تكون حوافها قابلة للانهيار.
- قد تغطي المياه جسرًا منحرفًا أو طريقًا مكسرًا فيلزم الحذر والانتباه.
- اتبع المسارات والطرق المستخدمة قدر الإمكان.
- عدم ترك الأطفال يلعبون حول مناطق تجمعات المياه والسيول فهم لا يدركون مدى الخطورة، فمراقبتهم واجبة.
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