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الدفاع المدني يوجه 6 تحذيرات عند هطول الأمطار

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الرياض - محمد عبدالله - وجهت المديرية العامة للدفاع المدني، 6 تحذيرات عند هطول الأمطار، مشيرة إلى ضرورة عدم المجازفة بالجلوس في مجاري السيول أو عبورها.

ونشر الحساب الرسمي لمديرية الدفاع المدني 6 تحذيرات عبر حسابه على موقع «تويتر»، والتي جاءت كالآتي:

  • لا تجازف بالجلوس في مجاري السيول أو عبورها.
  • لا تجازف بتجاوز مجاري السيول، فقد تداهمك المياه ويزداد تدفقها ومنسوبها بسرعة عالية فيتعذر عليك مغادرة مركبتك.
  • عدم الاقتراب من تجمعات المياه فعادة ما تكون حوافها قابلة للانهيار.
  • قد تغطي المياه جسرًا منحرفًا أو طريقًا مكسرًا فيلزم الحذر والانتباه.
  • اتبع المسارات والطرق المستخدمة قدر الإمكان.
  • عدم ترك الأطفال يلعبون حول مناطق تجمعات المياه والسيول فهم لا يدركون مدى الخطورة، فمراقبتهم واجبة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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