أمانة جدة تستعيد أراضي حكومية بمساحة 19ألف متر مربع

الرياض - محمد عبدالله - تمكنت الفرق الرقابية لأمانة محافظة جدة من استعادة أراضٍ حكومية بمساحة تقدر بنحو بـ (19,500) متر مربع في نطاق بلدية أبرق الرغامة الفرعية، حيث تم إزالة تسعة من "الأحواش" المخالفة والتي تم بناؤها بدون مستمسكات شرعية، وتواصل الأمانة متابعة جهودها الميدانية في مكافحة نشأة العشوائيات وتحسين المشهد الحضري داخل الأحياء وفي نطاق البلديات الفرعية الطرفية التي تنتشر فيها التعديات.

وبيّن رئيس بلدية أبرق الرغامة خليل حمود الزهراني، أن الفرق الميدانية تمكنت من رصد احداثيات بلا مستمسكات شرعية أو تراخيص بناء بحي "مريخ" حيث باشرت آليات البلدية بدعم من الشرطة التابعة والإدارة المعنية أعمال إزالة الأحواش المرصودة على الفور، مضيفاً أن البلدية بدعم قطاعات الأمانة تعمل من خلال فرقها الميدانية على مراقبة كافة الأحياء والمخططات للحد من انتشار هذه الظواهر السلبية ولن تتهاون في تنفيذ أعمال الإزالة لضمان عدم نشوء أي عشوائيات، أو إحداث على الأراضي الحكومية.

كما تهيب الأمانة بالجميع على ضرورة اتباع الأنظمة والتعليمات بعدم البناء إلا وفق الإجراءات النظامية، للمحافظة على حقوق الجميع، مؤكدة مضيها في رصد جميع المخالفات واستكمال الاجراءات اللازمة حيالها .

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