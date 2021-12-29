«أمن الطرق» يحذر مستخدمي الطرق في حائل من هطول الأمطار ونشاط الرياح

الرياض - محمد عبدالله - وجهت القوات الخاصة لأمن الطرق، تنبيهًا لمستخدمي الطرق بمنطقة حائل، بشأن هطول أمطار خفيفة، مصحوبة بنشاط للرياح السطحية.

وقالت قوات "أمن الطرق"، عبر حسابها الرسمي على "تويتر": "تنبيه لمستخدمي الطرق بمنطقة حائل في كل من (السليمى، الشملي، الغزالة، بقعاء، حائل، موقق)، نود التنويه بأن المنطقة قد تشهدُ بمشيئة الله هطول أمطار خفيفة يُصاحب ذلك نشاط في الرياح السطحية مما يحد من مدى الرؤية الأفقية".

وأضافت: "نأمل أخذ الحيطة أثناء القيادة حرصا على سلامتكم وسلامة الآخرين، مع تمنياتنا للجميع بالسلامة".

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