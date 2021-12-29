مركز سلامة للفحص الفني الدوري يتيح خدمة نقل وفحص المركبات عبر تطبيق «إزهلها»

الرياض - محمد عبدالله - وقعت شركة تكامل القابضة ممثلةً بمركز سلامة للفحص الفني الدوري اتفاقية مع شركة إزهلها التجارية، لتقديم خدمات نقل وفحص المركبات في محطات ومراكز سلامة دون الحاجة لحضور العميل، وذلك عبر إضافة هذه الخدمة في تطبيق إزهلها الخاص بالصيانة وتوصيل الطلبات.

وجرى توقيع الاتفاقية بين شركتي "تكامل" و"إزهلها" في مدينة الرياض، حيث مثّل الأولى نائب الرئيس التنفيذي لوحدة الامتثال والتشغيل الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالرحمن الخريف، فيما مثل الثانية الأستاذ خالد بن أحمد السعيد بصفته مدير العمليات.

وتأتي هذه الاتفاقية بهدف استعانة واستفادة "مركز سلامة" من خدمات وإمكانيات تطبيق إزهلها عبر تقديم خدمة نقل المركبة وفحصها لدى إحدى محطات ومراكز سلامة إضافة لتقديم نتيجة الفحص الفني للمركبات دون الحاجة لحضور العميل (مالك المركبة) وتسليمها واستلامها نيابة عنه.

تجدر الإشارة إلى أن مركز سلامة للفحص الفني الدوري، يعد مشروعاً متخصصاً في الاختبارات الدورية للسيارات من حيث السلامة على الطرق والمعاينة والتفتيش للأنظمة المختلفة وقياس أدائها، كما تعد مراكزه ومحطاته نموذجية، ويسعى لإحداث نقلة نوعية في خدمات الفحص الفني الدوري للمركبات، وتحسين البنية التحتية عبر توظيف أحدث المعدات بأعلى معايير الجودة والدقة، بالاضافة إلى تفعيل دور التحول الرقمي لتحقيق رؤية 2030، حيث يعمل المركز بقيادة فريق عمل سعودي متخصص.