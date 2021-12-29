لتسجيل المستحضرات الدوائية والعشبية .. «الغذاء والدواء» تّذكر بنظام «سدر»

الرياض - محمد عبدالله - أوضحت هيئة الغذاء والدواء، أن «نظام» سدر يساهم في تسهيل عملية تسجيل المستحضرات الدوائية والعشبية المخصصة للاستخدام البشري والحيواني وذلك عبر الموقع الإلكتروني التابع لها.

كما أشارت هيئة الغذاء والدواء، في تدوينة لها عبر حسابها الرسمي على تويتر إلى الرابط الخاص بنظام سدر للتسجيل فيه.

يذكر أن نظام «سدر» خاص بتسجيل الأدوية، ويوفر عددًا من الخدمات، مثل: تسجيل مستحضر جديد، والتعديل على طلب مستحضر مسجل في النظام، وإلغاء طلب تسجيل مستحضر، وتجديد طلب تسجيل المستحضرات، وتقديم الاعتراض على الطلبات المرفوضة في النظام الإلكتروني.

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