إطلاق التيار الكهربائي والبدء بتسليم الوحدات للمستفيدين في مشروع واحة الخميس

الرياض - محمد عبدالله - أطلقت شركة عبدالرحمن سعد الراشد وأولاده خدمة التيار الكهربائي بمشروع واحة الخميس في خميس مشيط بالتعاون مع شركة الكهرباء السعودية ووزارة الإسكان. ويأتي إنجاز خط الربط الكهربائي وإطلاق التيار في المشروع استكمالاً لجهود وزارة الاسكان بالتعاون مع المطور في تهيئة البنية التحتية لمشاريعها والتي تخدم احتياجات المواطن وتهيئة البيئة الملائمة للسكن وتشمل شبكات المياه والكهرباء والاتصالات وغيرها. ويأتي إطلاق التيار الكهربائي بالمشروع بالتزامن مع بدء تسليم المرحلة الأولى للوحدات المباعة للمستفيدين بالمشروع، حيث تم بيع ما نسبته أكثر من 75% والعدد المتبقي جاهز للتسليم، علماً بأن المشروع يتضمن 1041 وحدة سكنية موزعه على أربعة نماذج مختلفة ( فلل وتاون هاوس). ويتميز المشــروع بتصــميم عصــري يناســب احتــياجــات الأســرة، بالإضافة لتخصيص مواقع للمرافق الخدمية العامة، إضافة إلى المسطحات الخضراء والحدائق، وذلك في إطار برنامج الإسكان (سكني) الذي تتكامل فيه جهود الجهات الحكومية، بهدف إزالة العقبات وتسهيل الإجراءات بما يساهم في رفع نسبة التملك بين المواطنين في المنطقة الجنوبية.