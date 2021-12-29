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المرور السعودي يعلن طرح الدفعة الرابعة من مزاد اللوحات الإلكتروني غدًا

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الرياض - محمد عبدالله - أعلن المرور السعودي، اليوم الأربعاء، طرح الدفعة الرابعة من مزاد اللوحات الإلكتروني غدًا الخميس، وذلك عبر منصة «أبشر».

وقال الحساب الرسمي للمرور السعودي عبر موقع «تويتر»: «تنوه الإدارة العامة للمرور عن طرح الدفعة الرابعة من مزاد اللوحات الإلكتروني غدًا الخميس، وذلك عبر منصة أبشر التي تمكّن الراغبين في شراء اللوحات المميزة من المشاركة في المزاد إلكترونياً».

وأوضح المرور طريقة الوصول للخدمة عبر منصة أبشر والتي جاءت كالآتي:

  • الدخول على منصة أبشر ثم اختر خدمات من تبويب خدماتي.
  • اختيار المرور.
  • اختيار خدمات مزاد اللوحات الإلكتروني.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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