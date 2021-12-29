احذر هذه الأعراض.. ما الفرق بين نزلة البرد والأنفلونزا؟

الرياض - محمد عبدالله - كشفت مدينة الملك فهد الطبية، الفرق بين نزلة البرد والأنفلونزا، موضحة أعراض البرد ونصائح لمساعدة المريض على التحسن السريع.

وقالت "فهد الطبية"، عبر حسابها على "تويتر"، إن نزلات البرد هي عدوى فيروسية تصيب الأنف والحلق، ويتعافى منها المصاب خلال أسبوع إلى أسبوعين، مشيرة إلى أنها قد تتشابه مع الأنفلونزا في الأعراض، لكن تختلف في أنها أكثر حدة؛ حيث تصيب أجزاء في الجسم غير الأنف والحنجرة.

وتتمثل أعراض نزلة البرد في: "انسداد أو سيلان الأنف، والتهاب الحلق، والصداع، وآلام العضلات، والسعال والعطاس، وحمى خفيفة".

وحذرت "فهد الطبية"، من 3 أعراض شديدة، ناصحة بضرورة مراجعة الطبيب في حال الشعور بها وهي: "ارتفاع درجة الحرارة لأكثر من 38 درجة مئوية، وحمى مستمرة، وضيق في التنفس".

وللمساعدة في التحسن بشكل أسرع، يجب على المريض اتباع 3 تعليمات وهي: "النوم الكافي، والإكثار من شرب السوائل، والغرغرة بالماء الدافئ".

اقرأ أيضًا|

ما الفرق بين الإصابة بمتحور أوميكرون ونزلات البرد؟ خبير يحسم الجدل