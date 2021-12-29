استعادة أراضٍ حكومية بمساحة 19 ألف متر مربع بجدة

تمكنت الفرق الرقابية لأمانة محافظة جدة من استعادة أراضٍ حكومية بمساحة تقدر بنحو 19,500 متر مربع في نطاق بلدية أبرق الرغامة الفرعية، حيث جرى إزالة تسعة من "الأحواش" المخالفة, وذلك ضمن جهودها الميدانية في مكافحة نشأة العشوائيات وتحسين المشهد الحضري داخل الأحياء وفي نطاق البلديات الفرعية الطرفية التي تنتشر فيها التعديات.

وبين رئيس بلدية أبرق الرغامة خليل حمود الزهراني، أن الفرق الميدانية تمكنت من رصد إحداثيات بلا مستمسكات شرعية أو تراخيص بناء بحي "مريخ", حيث باشرت آليات البلدية بدعم من الشرطة التابعة والإدارة المعنية أعمال إزالة الأحواش المرصودة على الفور، مضيفاً أن البلدية بدعم قطاعات الأمانة تعمل من خلال فرقها الميدانية على مراقبة كافة الأحياء والمخططات للحد من انتشار هذه الظواهر السلبية ولن تتهاون في تنفيذ أعمال الإزالة لضمان عدم نشوء أي عشوائيات، أو إحداث على الأراضي الحكومية.

وتهيب الأمانة بالجميع على ضرورة اتباع الأنظمة والتعليمات بعدم البناء إلا وفق الإجراءات النظامية، للمحافظة على حقوق الجميع، مؤكدة مضيها في رصد جميع المخالفات واستكمال الاجراءات اللازمة حيالها.