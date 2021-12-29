استعادة أراضٍ حكومية بمساحة 19 ألف متر مربع بجدة

وبين رئيس بلدية أبرق الرغامة خليل حمود الزهراني، أن الفرق الميدانية تمكنت من رصد إحداثيات بلا مستمسكات شرعية أو تراخيص بناء بحي "مريخ", حيث باشرت آليات البلدية بدعم من الشرطة التابعة والإدارة المعنية أعمال إزالة الأحواش المرصودة على الفور، مضيفاً أن البلدية بدعم قطاعات الأمانة تعمل من خلال فرقها الميدانية على مراقبة كافة الأحياء والمخططات للحد من انتشار هذه الظواهر السلبية ولن تتهاون في تنفيذ أعمال الإزالة لضمان عدم نشوء أي عشوائيات، أو إحداث على الأراضي الحكومية.
وتهيب الأمانة بالجميع على ضرورة اتباع الأنظمة والتعليمات بعدم البناء إلا وفق الإجراءات النظامية، للمحافظة على حقوق الجميع، مؤكدة مضيها في رصد جميع المخالفات واستكمال الاجراءات اللازمة حيالها.
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