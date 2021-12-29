تعليم جدة يُدشّن المجمّع التعليمي للبنات بالمحافظة

وتجوّل المسعودي على مرافق مدرسة المرحلة الابتدائية، شملت الفصول الدراسية والفناء الداخلي والخارجي، كما تفقد مخارج الطوارئ والمقصف والمعامل وغيرها من المرافق التي نفذت وفق أحدث المواصفات لتوفير البيئة الجاذبة والآمنة لمنسوبات المدرسة.
وأوضح الدكتور المسعودي أن مجمّع المروة الجديد يأتي ضمن المشاريع التعليمية الجديدة التي كان من ضمنها مجمّع حي الوزيرية الذي جرى تدشينه مؤخراً، مفيدً أن ما يحضى به التعليم من اهتمام ودعم القيادة الرشيدة هو امتداد للجهود المباركة للارتقاء بالتعليم والتعلّم في المملكة.
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