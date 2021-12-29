إحباط تهريب وترويج 1,070,000 قرص إمفيتامين مخبأة في طرود قهوة - جريدة دوت الخليج السعودية

11:52 الأربعاء 29 ديسمبر 2021

25 جمادى الأولى 1443 هـ 25 جمادى الأولى 1443 هـ آخر تحديث 12:09 الأربعاء 29 ديسمبر 2021

25 جمادى الأولى 1443 هـ 25 جمادى الأولى 1443 هـ صرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد محمد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية لشبكات تهريب وترويج المخدرات التي تستهدف أمن المملكة وشبابها، أسفرت عن إحباط محاولة تهريب وترويج (1,070,000) قرص إمفيتامين مخدر، جرى تهريبها إلى المملكة مخبأة في طرود قهوة، وذلك بالتنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والقبض على مستقبليها بمدينة الدمام، وهم (6) أشخاص، (4) مواطنين ومقيمان من الجنسية اليمنية، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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