طرح إبداء الرغبات لمشروع المدن الطبية لخدمة المناطق الشمالية والجنوبية بالسعودية

واستكملت وزارة الصحة وبدعم من المركز الوطني للتخصيص جميع الدراسات والتشريعات اللازمة لمشروعي مدينة الملك فيصل الطبية لخدمة المناطق الجنوبية و بسعة سريرية تقدر بـ 1024 سريراً، ومدينة الأمير محمد بن عبد العزيز الطبية لخدمة المناطق الشمالية بسعة سريرية تقدر بـ 442 سريراً .
وتطرح الوزارة مشروع المدن الطبية كنموذج مشاركة مع القطاع الخاص ، حيث ستحقق هذه الشراكة استكمال بناء المدن الطبية بتصميم وبناء مبتكر يُمّكن من تقديم خدمات الرعاية الصحية وفق ا لنموذج الرعاية الحديث.
وتكمن أهمية استكمال بناء المدن الطبية لتقديم خدمات الرعاية الثلاثية التخصصية نتيجة ارتفاع الطلب على هذا النوع من الخدمات وفقاً لمعدلات النمو السكاني في المناطق الجنوبية والشمالية من المملكة.
وتأتي مشاركة القطاع الخاص في إنشاء وتشغيل المستشفيات والمدن الطبية لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 المتعلقة بزيادة حصة القطاع الخاص في المشاركة في تقديم الخدمات الصحية، وتحسين البنية التحتية وإدارة المرافق الصحية.
ودعت الوزارة المستثمرين المحليين والدوليين المهتمين إلى الاطلاع على وثيقة طلب إبداء الرغبة التي تحتوي على معلومات عن المشروع من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للمركز الوطني للتخصيص، وتنتهي مرحلة تقديم طلبات إبداء الرغبة في يوم الاثنين الموافق 10 يناير 2022 م عند الساعة 3 عصراً بتوقيت المملكة.
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