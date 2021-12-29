شكرا لقرائتكم خبر عن 248 مخالفة في الأسواق والمراكز التجارية بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت أمانة المنطقة الشرقية خلال الثلاثة أيام الماضية 3،945 جولة رقابية، وجولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، نتج عنها، ضبط 248 مخالفة، في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع.

وقالت الأمانة أنها تلقت عبر مركز 940، خلال الثلاثة أيام الماضية 40 بلاغ حول المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية المرتبطة بفيروس كورونا، والمخالفات البلدية.

وأكدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية، للتثبّت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، للمنشآت التجارية، والأسواق، والمراكز، وصالات الأفراح والمناسبات والاستراحات ومتابعتها، وكذلك تطبيق الاشتراطات.