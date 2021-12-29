شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية الخبر: تتيح تقييم المراقبين الميدانيين من قبل المنشآت التجارية أثناء الزيارة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - (بدأت بلدية محافظة الخبر بخطوات مرحلية لتطوير أداء المراقبين الميدانيين، وذلك من خلال عدة خطوات بما ينعكس إيجابا على أعمال الرقابة الميدانية، ورفع درجة الرضا لدى أصحاب المنشآت التجارية، وذلك من خلال ورش عمل تهدف لتطوير آليات الرقابة البلدية تستهدف المراقبين الميدانيين.

وأشار رئيس بلدية محافظة الخبر المهندس مشعل بن الحميدي الحربي، بأن البلدية تولي اهتمام بالغا بتطوير أداء المراقبين من خلال ورش العمل والبرامج التدريبية، مضيفا بأنه تم توحيد الهوية البصرية للمراقبين الميدانيين من خلال تخصيص زي موحد بشعار البلدية ليُمثل دلالة على هوية المراقب خلال الجولات الميدانية للمنشآت التجارية.

كما تبنت بلدية الخبر مبادرة جديدة لتقييم المراقب الميداني من قبل المنشأة التجارية خلال الزيارة عن طريق كود " QR " وذلك لتعزيز ثقافة المواطن بالرقابة، وإبراز جهد الموظف وأداؤه الميداني، وسرعة معالجة الملاحظات، وتعزيز الشفافية والوضوح في الاجراءات، مؤكدا أن تقييم الموظف يعد أهم أدوات الرقابة الفاعلة والتي تدفع إلى رفع مستوى جودة العمل وتحقيق الرضا للموظف والمنشأة وتوفير بيئة عمل آمنة وصحية ومزايا من شأنها مساعدة الموظفين على القدرة بإحداث أثر إيجابي من خلال العمل الذي يقومون به. ومن خلال تهيئة الظروف الملائمة للموظفين.)