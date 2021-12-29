شكرا لقرائتكم خبر عن 25 طالبة يختتمون برنامج القيادة الشابة بجامعة الإمام عبد الرحمن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اختتمت كلية العلوم في جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل متمثلة بوكالة الدراسات والتطوير وخدمة المجتمع برنامج صناعة القيادة الشابة بالتعاون مع الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية (بناء)

من جانبها ذكرت عميدة كلية العلوم بجامعة الامام عبد الرحمن بن فيصل الدكتور أمل بنت لافي العتيبي بان كلية العلوم هذا البرنامج أحد البرامج التدريبية التي تقدمها الكلية من اجل صناعة القيادات والذي يؤكد حرص الكلية على المشاركة المجتمعية والتي من شانها ان تعزز الثقة في نفس المستفيدات وترفع من مستوى الفائدة لهن وهذا ما يضاف الى سلسلة دورات ومنجزات قامت بها الكلية من خلال وكالاتها وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

من جانبها ذكرت وكيلة كلية العلوم للدراسات والتطوير وخدمة المجتمع د. ابتسام بنت محمد أبابطين بأنه لا يَخفى عنّا جميعًا ما تلعبهُ القياداتُ الشابَّةُ في عالمنا اليوم من دورٍ متعاظمٍ في كافةِ المجالات، باعتبارِ أن الشبابَ هم الوقودُ الحيويُّ لأيِّ مجتمعٍ من حيث العطاءِ والإبداعِ والاندفاعِ نحوَ البناء، لذا فقد باتَ الاهتمامُ بتطويرِ الكفاءاتِ القياديةِ الشابةِ واستثمارِ المتوفّرِ منها شأنًا بالغَ الأهمية، لما يُرتَجى منهُ على مستوى الإدارةِ والإنتاج حيث استفادت من البرنامج 25 طالبة ، ويهدف البرنامج إلى تعزيز المهارات القيادية والمعرفية لخمس وعشرين طالبه من طالبات المرحلة الثانوية على مدى أسبوعين بهدف صَقلِ شخصيتهن القيادية و وتعزيز قُدرتهن على حلِ المشكلات وتنميةِ مهاراتهن في الابتكارِ الاجتماعي.

وأضافت بانه تم خلال الحفل الختامي استعراض مبادرات خاصة بالطالبات المشاركات في البرنامج وهي عبارة عن مشاريع تحاكي أهداف هيئة الأمم المتحدة الـ ١٧ في مجال التنمية المستدامة والتي هي من ضمن محاور رؤية المملكة العربية السعودية ٢٠٣٠.

وبينت رئيسة البرنامج رحاب علي الدوسري أن المملكة العربية السعودية تعيش وفق نسيج مجتمعي قوي أصيل معززٌ لثقافته في مختلف جوانب الحياة الاجتماعية ، ويحظى الشباب اليوم باهتمام القيادة في عملية التنمية وفتح آفاق التعاون مع العالم من خلال نشر ثقافة الابتكار والإبداع وريادة الاعمال، وأن برنامج (القيادة الشابة) يعتبر بمثابة البيئة الذكية التي توفر جميع هذه المتطلبات من خلال تحويل أفكارهم إلى مبادرات عملية وآليات ميسرة تواكب آخر التطورات، وتؤدي بهم إلى مزيد من المساهمة في العملية الاقتصادية والاجتماعية وتحسين نوعية حياتهم في المجتمع وستساهم المبادرات التي تقدم بها المشاركين في رفع نوعية الخدمات المُقدمة للمجتمع في جميع المجالات.