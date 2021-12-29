شكرا لقرائتكم خبر عن النائب العام : نظام الاثبات نقلة نوعية في تنظيم إثبات الحقوق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رفع النائب العام عضو هيئة كبار العلماء الشيخ سعود بن عبدالله المعجب شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ، حفظهما الله، بمناسبة صدور نظام الإثبات.

وقال إن صدور هذا النظام يُعد إحدى الثمار المباركة لجهود خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الامين حفظهما الله وادام عزهما في تطوير البنية العدلية والقواعد الإجرائية في توثيق الحقوق وترسيخ مبادئ العدالة الإثباتية وتعزيز الثقة والاطمئنان القضائي، ويوضح بشكل جلّي حرصهما المستمر حفظهما الله على كل ما من شأنه تطوير منظومة التشريعات العدلية، وفقاً لأحدث الأساليب العالمية والمتطورة، وبما يعزز العدالة الناجزة ويسهم في تحقيق المبادئ الضامنة للحقوق.

وأوضح المعجب أن نظام الإثبات يُعد نقلة نوعية في تنظيم وسائل وطرق إثبات الحقوق ، كما أنه يسهم في إنجاز النظر في الدعاوى وسرعة الفصل فيها ، مع مراعاة سبل التيسير في إثبات التعاملات والتصرفات.

واختتم النائب العام تصريحه بأن صدور نظام الإثبات يضفى مزيداً من الموثوقية في التعاملات بين الأشخاص واثبات الحقوق، بما يدعم استقرار التعاملات الآمنة في المجتمع ويقلل من النزاعات والخلافات في هذا الجانب ، وسيؤدي صدور بقية الأنظمة أن شاءالله تعالى إلى اكتمال المنظومة التشريعية العدلية في المملكة العربية السعودية بما يجلب مزيداً من الأمن والأمان والاستقرار، ويحقق العداله الناجزه في هذا العهد الزاهر المتميز امنياً واقتصاديا وحقوقيا واجتماعيا ليس على مستوى المنطقة وحسب وإنما على مستوى العالم.