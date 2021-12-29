شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم رئيس وأعضاء بلدي الشرقية نظير جهودهم في تنمية المنطقة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كرم أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير اليوم في مقر الأمانة، رئيس وأعضاء المجلس البلدي لأمانة المنطقة الشرقية، وذلك تقديراً لجهودهم المبذولة والشراكة المثمرة الرامية في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة والمساهمة في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين وتحقيق تطلعات ورغبات المواطنين، والنهوض بمستوى المشاريع الخدمية بحاضرة الدمام.

وثمن خلال التكريم الجهود الكبيرة التي حققها المجلس خلال الفترة الماضية ضمن الأعمال المناطة بهم، منوّهاً أن الأمانة تأمل استمرار استقبال الملاحظات بذات الصورة التي كان مستمراً عليها المجلس.

من جانبه شكر رئيس المجلس البلدي بالمنطقة الشرقية الأستاذ عبد الهادي بن درزي الشمري، معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير على تكريمه للمجلس، منوها الى أن ارتقاء المجلس البلدي ووصوله لهذا المستوى يأتي بسبب الجهاز التنفيذي في أمانة المنطقة الشرقية، حيث أن جميع القرارات التي كان يوصي بها المجلس ويصدرها يتم تمكينها بالإمكانات المالية والكوادر دون تقصير، مؤكداً أن كافة اللجان عملت متداخلة مع الأمانة وكافة إداراتها، الأمر الذي أحدث تكاملاً في العمل البلدي.

عقب ذلك شارك عدد من أعضاء المجلس البلدي بتقديم كلمة شكر لأمانة المنطقة الشرقية ومعالي الأمين لإتاحة الفرصة لهم بأن يكونوا جزءاً من هذا النجاح التي بلغته الأمانة.)