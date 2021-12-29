شكرا لقرائتكم خبر عن «النقل» : استمرار إزالة مخلفات الأمطار في الباحة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تابعت فرق الطوارئ وآليات فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية منطقة الباحة أعمالها لإزالة مخلفات الأمطار التي تشهدها المنطقة في هذه الأيام.

وكثفت الفرق جهودها اليوم بزيادة عدد الفرق الخاصة بالنظافة، وزيادة عدد المعدات بهدف إزالة مخلفات الأمطار والانهيارات الصخرية والأشجار المتساقطة وتجمعات المياه للمحافظة على النظافة العامة بالمنطقة وإعادة تهيئة الشوارع والمواقع التابعة لفرع زارة النقل لخدمات اللوجستية بالمنطقة التي شهدت تضرراً، وتلافي كل ما يمكن أن يشكل خطراً على سلامة المواطنين والمقيمين.

وأكد فرع زارة النقل للخدمات اللوجستية بالباحة أن الأعمال تسير ولله الحمد وفق ما هو مخطط لها وعلى أكمل وجه، حيث يتم العمل على مدار الساعة لتنفيذ خطط النظافة ولتحقيق أفضل النتائج الإيجابية وتلافي أكبر قدر من الأضرار حفاظاً على الأرواح والممتلكات.