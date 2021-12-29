شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الجوف يشيد بجهود وزارة السياحة لتطوير القطاع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اطّلع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف, على إستراتيجية التنمية السياحية على مستوى المملكة، وبرامج ومبادرات التنشيط السياحي بالمنطقة, وما يخص المنطقة من برامج ومبادرات وخطط.

جاء ذلك خلال استقبال سموه في مكتبه اليوم, الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية السياحية قصي بن عبدالله الفاخري, وبحث الجانبان خلال اللقاء سبل التعاون لتحقيق الأهداف في قطاع السياحة بالجوف.

وأشار سموه إلى ما تتمتع به المنطقة من مقومات طبيعية وتاريخية وأثرية تسهم في النهوض بالنشاط السياحي وتمثل عنصر جذب للزوار، مشيداً بجهود وزارة السياحة والصندوق في تنفيذ الخطط والمبادرات لتطوير قطاع السياحة والترفيه وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

حضر الاستقبال وكيل الإمارة حسين بن محمد آل سلطان، والمستشار الخاص لسمو أمير المنطقة المشرف على مكتب تحقيق الرؤية الدكتور أحمد بن محمد السناني.