شكرا لقرائتكم خبر عن مخطوطات نادرة تعكس مراحل تطور الخط العربي بمكتبة الملك فهد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - افتتح الأمين العام المكلف لمكتبة الملك فهد الوطنية الدكتور منصور بن عبدالله الزامل أمس، معرض الخط العربي، تزامناً مع نجاح المملكة في تسجيل "الخط العربي" على قائمة التراث غير المادي في منظمة اليونسكو، وانطلاقاً من دور المكتبة الثقافي والمعرفي.

وأوضح الزامل أن المعرض يأتي إيماناً من المكتبة بالخط العربي ودوره الريادي في الحضارة العربية والإسلامية، ويتماشى مع جهود وزارة الثقافة التي حددت ستة أهداف رئيسة يتمحور حولها عام الخط العربي، تبدأ بإبراز فن الخط العربي بصفته فناً قائماً بذاته، وتعزيز دور السعودية كحاضنة للخط العربي، وراعية وداعمة له، وتعزيز ممارسات الخط العربي وتحفيزها على مستوى المؤسسات والأفراد، وتقديم الدعم للمتخصصين والموهوبين في الخط العربي، ونشر ثقافة استخدامه بين النشء.

وأضاف أن المعرض يشتمل على أنواع مختلفة من الخط العربي وجمالياته، إضافة إلى مخطوطات نادرة تعكس مراحل تطور الخط العربي والكتابة، وعرض نماذج متميزة تتناسب مع هدف المعرض.

يشار إلى أن المعرض يستمر ثلاثة أيام، ويقام على هامشه محاضرة للخطاط ناصر الميمون بعنوان: "تاريخ الخط العربي في المملكة العربية السعودية"، وكذلك ورشة للخط العربي للخطاط سلطان العيسى بالتعاون مع الجمعية السعودية للفنون التشكيلية "جسفت".