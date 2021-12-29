شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين : القضاء على الفساد واجتثاث جذوره مهمة وطنية جليلة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • الدولة ماضية في نهجها الواضح بمكافحة الفساد والقضاء عليه

• الاعلان عن كل قضايا الفساد وما تتوصل اليه التحقيقات بكل شفافية

قال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله، إن القضاء على الفساد واجتثاث جذوره مهمة وطنية جليلة في سبيل الحفاظ على المال العام وحماية المكتسبات الوطنية، ومنع التكسب غير المشروع الذي ينافي ما جاء به الشرع الحنيف، وان الدولة ماضية في نهجها الواضح بمكافحة الفساد والقضاء عليه ، والاعلان عن كل قضايا الفساد وما تتوصل اليه التحقيقات بكل شفافية، جاء ذلك خلال افتتاح أعمال السنة الأولى من الدورة الثامنة لمجلس الشورى.