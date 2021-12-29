بالفيديو.. أمطار غزيرة تتساقط على المعتمرين أثناء طوافهم حول الكعبة

الرياض - محمد عبدالله - تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر، مقطع فيديو، يوثّق طواف المعتمرين تحت الأمطار الغزيرة حول الكعبة في المسجد الحرام.

وأظهر الفيديو لحظة تساقط الأمطار الغزيرة على صحن المطاف في المسجد الحرام، بينما كان يطوف المعتمرون في طمأنينة وسكينة وأجواء إيمانية.

وحظي المقطع بإعجاب وتفاعل واسع من جانب المغردين بسبب الأمطار الليلية على المعتمرين أثناء الطواف.

وكانت هطلت أمطار متوسطة مساء أمس، على أنحاء متفرقة من مكة المكرمة، وما زالت الفرصة مهيأة لهطول الأمطار .

وكثفت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلةً بوكالة الخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية جهودها خلال هطول الأمطار الخفيفة على المسجد الحرام، وجندت أكثر من "٢٠٠ " مشرف ومراقب شاركوا في الإشراف على أكثر من ٤٠٠٠ عامل وعاملة.

وأوضح وكيل الرئيس العام للخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية محمد بن مصلح الجابري، أنه قد تم تهيئة صحن المطاف والمصليات والمداخل والمخارج فور وقوف الأمطار، بتكثيف الجهود لإزالة آثار الأمطار، من أجل المحافظة على سلامة قاصدي المسجد الحرام، ليؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة، مضيفا بأن الوكالة قامت بتوزيع معدات شفط المياه ومعدات الغسيل داخل الحرم وخارجه للمساهمة الفعالة في عملية التجفيف، حيث بلغ عدد الآليات والمعدات قرابة ٤٧٠ آلة ومعدة في صحن المطاف والساحات الخارجية وسطح الحرم.

وبين الجابري أن الوكالة قامت بوضع خطة احترازية استعداداً لنزول الأمطار، ترتكز على توزيع العمالة والجهاز الإشرافي على المواقع بأعداد كافية تغطي الاحتياج؛ لتقديم أرقى الخدمات لقاصدي الحرمين الشريفين، مشيراً إلى توفير ستر واقية من المطر، وفرش، وأعداد كافية من المشايات البلاستيكية على المداخل الرئيسية والفرعية ومداخل السلالم الكهربائية، إلى جانب تنظيف مناهل الصرف وغرف التفتيش لضمان عدم الانسداد.

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