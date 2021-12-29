نشرة «عاجل».. مجلس الوزراء يوافق على نظام الإثبات وضبط 14 متهما

الرياض - محمد عبدالله - نشرة صحيفة «عاجل» عددا من الأخبار المتعلقة بالشأن المحلي والدولي والرياضي، وأبرزها: التحالف يعلن تدمير منظومة دفاع جوي معادٍ في مأرب، وموافقة مجلس الوزراء على نظام الإثبات، القبض على 14 متهمًا (بينهم مواطنون ومقيمون)؛ وذلك لاتكاربهم حوادث متنوعة.

وفيما يلي تفاصيل النشرة

الإطاحة بـ4 أشخاص امتهنوا كسر زجاج المركبات وسرقة المقتنيات بداخلها في الرياض

ألقت شرطة منطقة الرياض، اليوم، القبض على 4 أشخاص امتهنوا كسر زجاج المركبات والاستيلاء على ما بداخلها من مقتنيات.

استمرار العمل عن بُعد.. مختص يكشف مزايا للموظفين والشركات

حلل المختص بالموارد البشرية عبدالله بوصقير، مستقبل العمل عن بُعد في الشركات خلال الـ5 سنوات المقبلة.

بينهم مطلق النار على «ساهر».. القبض على 14 متهمًا بارتكاب جرائم متنوعة

أعلن الأمن العام القبض على 14 متهمًا (بينهم مواطنون ومقيمون)؛ وذلك لاتكابهم حوادث متنوعة.

«صحة حائل» تستقبل أكثر من 1200 طلب أوامر إركاب في نوفمبر

استقبلت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة حائل، ممثلة بالهيئة الطبية العامة خلال شهر نوفمبر من هذا العام 2021م عدد؛ 1264 طلبات أوامر إركاب علاجية.

محامٍ يحدد «المسؤول» نظاميًا بواقعة استغلال طفلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي

قال المحامي فايز العنزي، إن الأب هو المسؤول والمحاسب عند استغلال الأم لطفلها في وسائل التواصل الاجتماعي.

التحالف يعلن تدمير منظومة دفاع جوي معادٍ في مأرب

أعلن تحالف دعم الشرعية، الثلاثاء، تدمير منظومة دفاع جوي تابعة لميليشيا الحوثي الإرهابية في جبهة مأرب.

وزير الخارجية: المملكة تحرص على وحدة واستقرار السودان

أكد وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان، حرص المملكة على وحدة واستقرار السودان.

الشؤون الصحية بالحرس الوطني تعلن إيقاف الزيارة والمرافقة للمرضى المنومين

أعلنت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني إيقاف الزيارة والمرافقة للمرضى المنومين.

الزعاق يكشف تطورًا جديدًا للحالة المطرية الراهنة

قال خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق، إن الحالة المطرية المعاشة مستمرة عبر «تمرحل زحزاح» من يوم الخميس إلى الجمعة المقبل.

مواطن يلقي مادة مشتعلة على منزل بالجوف.. والجهات الأمنية تضبطه

ألقت الجهات الأمنية بمنطقة الجوف القبض على مواطن بعد شروعه في الإضرار بمنزل مواطن آخر.

خادم الحرمين يلقي الخطاب الملكي السنوي لأعمال السنة الثانية من الدورة الثامنة لمجلس الشورى.. غدًا.

يلقي - بمشيئة الله تعالى - خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله -، يوم غدٍ الأربعاء 25/5/1443هـ، الموافق 29/12/ 2021م، عبر الاتصال المرئي، الخطاب الملكي السنوي لأعمال السنة الثانية من الدورة الثامنة لمجلس الشورى.

بعد موافقة مجلس الوزراء.. ماذا تعرف عن نظام الإثبات؟

يعد نظام الإثبات المقرر تطبيقه بعد 180 يومًا من نشره في الجريدة الرسمية، نقلة مهمة في المجال التشريعي والعدلي.

سجن وغرامة.. النيابة العامة توضح عقوبة الاحتيال المالي وصوره

جددت النيابة العامة، اليوم الثلاثاء، التذكير بنصوص نظام «مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة».

تنويه من سفارة المملكة بالرباط للمواطنين الراغبين في السفر من وإلى المغرب

أعلنت سفارة المملكة العربية السعودية لدى المغرب قرار الأخيرة تمديد تعليق الرحلات من وإلى البلاد حتى نهاية شهر يناير من العام 2022.

نظام الإثبات.. ضمانة تشريعية لتحقيق العدالة وإقرار الحقوق

صدرت موافقة مجلس الوزراء على نظام الإثبات بعد استكمال الإجراءات النظامية لدراسته في مجلس الشورى، لتجدد التأكيد على الإجراءات النوعية التي تعيشها المملكة بشأن المنظومة التشريعية المتفردة.

التحالف: نراقب نشاطًا عدائيًا لعناصر ميليشيا الحوثي في صنعاء

أكد تحالف دعم الشرعية في اليمن، أنه يراقب نشاطًا عدائيًا لعناصر ميليشيا الحوثي بالعاصمة صنعاء.

منها زيادة فرص التوظيف.. «الوزراء»: مواصلة العمل لتحقيق 7 أهداف يتطلع إليها المواطنون

عقد مجلس الوزراء، جلسته اليوم، عبر الاتصال المرئي، برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء.

ولي العهد: نظام الإثبات يلبي متطلبات مستجدات الحياة في الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والتقنية

صرح صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ـ حفظه الله ـ بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على نظام الإثبات بعد استكمال الإجراءات النظامية لدراسته في مجلس الشورى وفقاً لما يقضي به نظامه، أن نظام الإثبات أول مشروعات الأنظمة الأربعة صدوراً والتي جرى الإعلان عنها سابقاً

أبرزها الموافقة على نظام الإثبات.. 6 قرارات جديدة لمجلس الوزراء

عقد مجلس الوزراء، جلسته اليوم ـ عبر الاتصال المرئي ـ برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله.

التعاون يتعاقد رسميًا مع لاعب ريال مدريد السابق

أعلن نادي التعاون، اليوم الثلاثاء، التعاقد رسميًا مع الإسباني ألفارو ميدران قادمًا من نادي شيكاجو الأمريكي، بعقد يمتد لمدة موسم ونصف الموسم.