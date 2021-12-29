مذكرة تعاون بين هيئة تقويم التعليم والتدريب وجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل

الرياض - محمد عبدالله - وقع رئيس مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتور خالد السبتي، ورئيس جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل الدكتور عبدالله الربيش، اليوم، مذكرة تفاهم بين الهيئة ممثلة في المركز الوطني للقياس والجامعة، وذلك بمقر الجامعة بالدمام.

وتهدف الاتفاقية إلى التعاون بين المركز والجامعة في الاستفادة من الاختبارات التي يقدمها المركز، وتشمل اختبارات قياس مخرجات التعلم، واختبارات التسريع الأكاديمي، واختبارات المهارات، واختبارات القدرة المعرفية، والاستفادة من نتائج المتقدمين، وتحديد مسار التقدم في أداء الطلاب أو الخريجين ونحو ذلك؛ للإسهام في تحقيق الأهداف المشتركة.

وأوضح الربيش بأن مجالات المذكرة تشمل تطبيق الاختبارات التي تلبي احتياجات الجامعة، وتساعد على تطبيق اختبارات قياس مخرجات التعليم العالي، واختبارات التخرج exit exams واختبارات التسريع الأكاديمي واختبارات القدرة المعرفية ومقاييس مهارات الخريجين، وتقديم الدعم الفني للربط بين محتوى الاختبارات ومحتوى البرامج، وتقديم تقارير تفصيلية عن نتائج الاختبارات على مستوى الدرجة الكلية والأبعاد، وتحديد مسار التقدم في أداء طلاب أو خريجي الجامعة عبر السنوات، والمشاركة في الأبحاث المتعلقة بنتائج طلاب وخريجي الجامعة على الاختبارات التي يقدمها المركز؛ حيث إن جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل جهة تعليمية جامعية رائدة، تقدم تعليمًا مميزًا وتنتج بحوثًا إبداعية تخدم المجتمع، وتسهم في بناء اقتصاد المعرفة من خلال إيجاد بيئة محفزة للتعلم والإبداع الفكري والتوظيف الأمثل للتقنية والشراكة المحلية والعالمية الفاعلة.

وتعد هيئة تقويم التعليم والتدريب الجهة المختصة في المملكة بالتقويم والقياس واعتماد المؤهلات في التعليم والتدريب في القطاعين العام والخاص لرفع جودتهما وكفايتهما وإسهاماتهما في خدمة الاقتصاد والتنمية الوطنية, ويختص المركز الوطني للقياس التابع للهيئة المرجع الوطني في بناء وسائل القياس في التعليم والتدريب وتطبيقها وتطويرها، وبناء المقاييس والاختبارات القياسية التي تختص بها الهيئة، والإشراف على تطبيق الاختبارات الدولية في المملكة التي تشترك فيها.

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