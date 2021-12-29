عاجل | شركات أمنية لحماية سدود 5 مناطق

وبلغ عدد السدود المنفذة حتى نهاية 2020 في المملكة، 532 سداً موزعة على جميع مناطق المملكة ويقدر إجمالي السعة التخزينية للسدود 2.334.721.694 م3.
وجاءت عسير أولاً في عدد السدود بواقع 117 سدا، بينما جاءت مكة المكرمة أولاً في السعة التخزينية بـ889.964.305 أمتار مكعبة.
وجاءت منطقة الرياض ثانيا بـ107 سدود ثم مكة المكرمة 67 تليها الباحة 51، ثم حائل 46، ثم المدينة المنورة 40، تليها نجران بـ26، وتبوك 21، ثم القصيم 18، وجازان 15، تليها الحدود الشمالية والجوف 11 سدا لكل منهما، ثم المنطقة الشرقية 2 فقط.
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