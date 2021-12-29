شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تدين اعتداءات الحوثيين المتواصلة على المملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دانت الولايات المتحدة الأمريكية ، اعتداءات الحوثيين المتواصلة على المملكة، مؤكدةً أن الحوثيين خطر على حلفائها.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس خلال المؤتمر الصحفي الافتراضي: إن المملكة العربية السعودية استطاعت القضاء على نحو 90 % من هجمات الحوثيين، وهدفنا هو أن نرى أن هذا الرقم يرتفع إلى 100 %، مبيناً أن سياسة الولايات المتحدة الأمريكية استهدفت بعض القادة الحوثيين من خلال العقوبات والمحاسبة.

وأضاف " كان هناك أكثر من 375 هجوماً عبر الحدود منذ بداية العام، وأن بلاده ستواصل العمل مع شركائها في المملكة للوقوف ضد الهجمات الحوثية، وستحملهم المسؤولية عن أفعالهم البغيضة".