شكرا لقرائتكم خبر عن اللجان المتخصصة.. مناقشة 152 تقريرا سنويا في 251 اجتماعا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تعد لجان مجلس الشورى المتخصصة، العمود الفقري الذي يستند عليه المجلس في كافة دراساته ومناقشاته، وصولاً إلى قرارات مرشدة ومحكمة خاضعة للبحث الدقيق والنقاش المستفيض، كما تشكل مهداً يحتضن قرار المجلس في مراحله الأولى؛ حيث تقوم بدراسة جميع ما يرد إليها، وفق اختصاصات كل لجنة، من تقارير أداء سنوية للأجهزة الحكومية أو أنظمة واتفاقيات ومذكرات تفاهم، وتكرس هذه اللجان جهدها وعملها في إعداد تقارير تضم رأيها حيال مختلف الموضوعات التنموية لعرضها أمام المجلس في المرحلة النهائية لاتخاذ ما يراه بشأنها.

أصحاب العلاقة

وتعمل اللجان المتخصصة على استضافة مندوبي ومسؤولي الجهات والأجهزة للمناقشة والبحث معهم حول ما يجري على الأرض والاستيضاح بشكل موسع عما تضمه التقارير السنوية لتلك الجهات، كما تستضيف وتستوضح رأي أصحاب العلاقة عند دراستها للأنظمة الجديدة أو في حال تعديل القائم منها.

تقارير سنوية

وأوضحت الإدارة العامة للإعلام والتواصل المجتمعي بمجلس الشورى، أن اجتماعات لجان المجلس المتخصصة بلغت خلال سنة المجلس الأولى من دورته الثامنة 251 اجتماعًا، حيث مارست هذه اللجان اختصاصاتها وأعمالها رغم الظروف التي صاحبت جائحة كورونا، مستفيدةً من أدوات التقنية في عقد اجتماعاتها واستعراض تقاريرها. وأشار التقرير إلى أن اللجان المتخصصة في العام الأول من الدورة الثامنة قد ناقشت ما يصل إلى 152 تقريرًا سنويًا للأجهزة الحكومية، واستضافت 510 مندوبين ومسؤولين من الأجهزة الحكومية كافة، كما تمكنت خلال هذه الاجتماعات من دراسة 65 مشروع نظام، واستعرضت 19 نظامًا معادًا إلى المجلس وفق المادة 17 من نظامه، كما بحثت 28 نظامًا ورد إليها وفقًا للمادة 23 من نظام المجلس، وبحثت 51 اتفاقيةً ومذكرة تعاون وتفاهم مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة.

الدعوة والإرشاد

وعكفت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية خلال العام الشوري الماضي على دراسة عدد من التقارير السنوية التي أحيلت لها ومن ضمنها التقارير السنوية لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، والرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وصندوق النفقة العامة ووزارة العدل خلال العام المالي 1441 /1442هـ، وأصدرت توصياتها حيال هذه التقارير والرفع بها إلى المجلس، كما ناقشت اللجنة عدداً من مشاريع الأنظمة ومنها مشروع نظام الأحوال الشخصية ومشروع نظام الإثبات، كما ناقشت تعديلات نظام المحاماة.

شؤون الأسرة

وناقشت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب خلال العام الماضي، الموضوعات التي أحيلت إليها من المجلس ومن أبرزها التقارير السنوية لوزارة الرياضة، ومجلس شؤون الأسرة، وهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة للعام المالي 1441 /1442هـ، كما أنهت دراسة مشروع نظام مكافحة التسول، ومشروع نظام حقوق كبير السن ورعايته. فيما درست لجنة الإدارة والموارد البشرية عددا من التقارير السنوية لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والمؤسسة العامة للتقاعد، ومعهد الإدارة العامة، للعام المالي 1441 /1442هـ.

الشؤون الأمنية

وعلى مستوى لجنة الشؤون الأمنية في سنة المجلس الأولى من الدورة الثامنة، ناقشت اللجنة تقارير أداء سنوية ومشاريع أنظمة وتعديلات لأنظمة قائمة، ومن تقارير الأداء التي تمت دراستها التقرير السنوي لوزارة الداخلية، ووزارة الحرس الوطني، والهيئة الوطنية للأمن السيبراني للعام المالي 1441 /1442هـ، وأصدرت حيالها توصياتها.

البحث العلمي

واستعرضت لجنة التعليم والبحث العلمي ما ورد إليها من المجلس من تقارير ومشروعات أنظمة ومذكرات تفاهم، حيث ناقشت اللجنة عددًا من التقارير السنوية التي تقع ضمن اختصاصات اللجنة ومنها التقرير السنوي لوزارة التعليم، والمركز الوطني للتعليم الإلكتروني، وهيئة تقويم التعليم والتدريب للعام المالي 1441/ 1442هـ، كما درست اللجنة مقترحات لمشروعات أنظمة وردت إليها وفق المادة (23)، من ضمنها مقترح مشروع نظام مكافحة التنمر، ومقترح مشروع نظام التغذية المدرسية، وعدد من مذكرات التفاهم.

السياحة والآثار

وناقشت لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار خلال العام التقرير السنوي لوزارة الثقافة، ووزارة الإعلام، والهيئة العامة للترفيه، للعام المالي 1441 /1442هـ، وعددا من مشاريع مذكرات التفاهم والاتفاقيات. وفيما يتعلق بالشأن الصحي واكبت اللجنة الصحية الشأن الصحي بمناقشة التقارير السنوية لعدد من الجهات الحكومية من ضمنها وزارة الصحة، والهيئة العامة للغذاء والدواء، وهيئة الهلال الأحمر السعودي للعام المالي 1441 /1442هـ.

اللجنة المالية

وعلى صعيد الشأن المالي درست اللجنة المالية التقرير السنوي لهيئة السوق المالية، والمركز الوطني لإدارة الدين للعام المالي 1441 /1442هـ، كما درست مشروع نظام التخصيص، وعددا من مذكرات التفاهم والتعاون. فيما بحثت لجنة الحج والإسكان والخدمات تقارير وزارة الحج والعمرة، ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وهيئات تطوير المدن للعام المالي 1441 /1442هـ، كما درست مشروع نظام التسجيل العيني للعقار، ومقترح نظام السوق العقارية.

النقل والاتصالات

وفي شأن الاتصالات والتقنية عملت لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات على رفع جودة الأجهزة الحكومية من خلال الأدوار الرقابية بمناقشة عدد من التقارير السنوية للأجهزة من بينها التقرير السنوي لوزارة النقل، ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، والمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، كما أن اللجنة وقفت خلال العام الماضي على مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة في زيارة قامت بها للاطلاع على سير أعماله، كما زارت ميناء جدة الإسلامي واطلعت على أبرز الأعمال التي يؤديها.

حقوق الإنسان

ودرست لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية خلال العام الماضي عددا من الموضوعات التي أحيلت لها ومن ضمنها التقرير السنوي لهيئة حقوق الإنسان، والديوان العام للمحاسبة، وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد للعام المالي 1441 /1442هـ، وقدمت تقاريرها للمجلس، كما أنها درست مشروع نظام حماية المبلغين والشهود. وفي الشأن الاقتصادي والطاقة قامت لجنة الاقتصاد والطاقة ببحث أداء وزارة الاستثمار السنوي، وكذلك وزارة التجارة، ووزارة الطاقة، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية للعام المالي 1441 /1442هـ، كما قدمت رأيها حيال مشروع نظام الكهرباء المعدل، وتعديل مواد من نظام مكافحة الغش التجاري، وعدد من مذكرات التعاون والتفاهم.

وزارة الخارجية

وناقشت لجنة الشؤون الخارجية في اجتماعاتها العام الماضي عددا من الموضوعات التي وردت لها وفق اختصاصها وأصدرت حيالها عددا من التوصيات، ومن التقارير السنوية التي درستها اللجنة التقرير السنوي لوزارة الخارجية، والمركز السعودي للشراكات الإستراتيجية الدولية، كما درست مشروع مقترح لنظام الأوسمة والجوائز الأجنبية للسعوديين. فيما ناقشت لجنة المياه والزراعة والبيئة في الشورى التقرير السنوي لوزارة البيئة والمياه والزراعة، والمؤسسة العامة للري وصندوق التنمية الزراعية، وزارت خلال العام الماضي مقر هيئة المساحة الجيولوجية في جدة.

15 لجنة

وكان المجلس خلال بداية السنة الثانية «الحالية» من الدورة الثامنة من أعماله برئاسة رئيس مجلس الشورى الشيخ د. عبدالله آل الشيخ قد أعاد تسمية لجانه المتخصصة وتكوينها لتغطية مختلف الاختصاصات والشؤون، لتصبح خمس عشرة لجنة متخصصة، ليواكب المجلس بلجانه ما تشهده المملكة من حراك تنموي شامل.