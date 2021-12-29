شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أركان و55 ممارسا صحيا لتوعية المجتمع بـ«صحة القلب» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - فعّل قسم التثقيف والتوعية الصحية بشبكة القطيف الصحية، بالتعاون مع قسم أمراض القلب بمستشفى القطيف المركزي، «يوم القلب العالمي»، التي تستمر لمدة 5 أيام، تحت شعار «انعش حياتك وتمتع بقلب صحي».

وقالت منسقة الفعالية ورئيسة قسم عناية القلب بمستشفى القطيف المركزي صالحة آل حمود: إن الفعالية شملت أركانًا عديدة منها ركن القلب السليم، وركن فحص الكوليسترول وعوامل الخطورة، التي تؤدي للإصابة بأمراض القلب وأمراض الدم وقسطرة القلب، وركن الإنعاش الرئوي، وركن التدخين وركن الأطفال.

وبيّنت أن الفعالية تستهدف توعية المجتمع بصحة القلب وتشخيص أمراضه وكيفية التعامل مع أزمات القلب ومدى خطورتها، وذلك بمشاركة 55 ممارسًا صحيًا من شبكة القطيف الصحية.

وعرفت الممرضة بقسم عناية القلب مريم دغام الزوار بأمراض القلب، التي تصيب عضلة القلب والعيوب الخلقية، التي تكتشف بعد الولادة أو عند الكبر واعتلال عضلة القلب وعدم انتظام ضربات القلب وأمراض القلب الوعائية وأمراض صمامات القلب والأمراض الناجمة عن التهابات الأغشية.

وذكرت الممرضة دعاء عبدالباقي أن هناك نوعين من العوامل مؤثرة في أمراض القلب، مشيرة إلى أن التدخين وارتفاع ضغط الدم وارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم والسكري والسمنة والحمية الغدائية غير الصحية الضغط النفسي كلها عوامل يمكن التحكم بها، أما العوامل التي لا يمكن التحكم بها، فهي العمر والجنس والتاريخ العائلي.

فيما أوضح عمار أبو زهيرة أن عيادات مكافحة التدخين في المراكز الصحية تستقبل المدخنين الراغبين في الإقلاع عن التدخين بالحضور للعيادة بعد حجز موعد عن طريق تطبيق «موعد» أو «صحتي».