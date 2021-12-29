شكرا لقرائتكم خبر عن تعريف موظفي «سوسة النخيل الحمراء» بفوائد «إدارة الوقت» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أقام برنامج مكافحة سوسة النخيل الحمراء بالقطيف، التابع لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية، ورشة عمل بعنوان «إدارة الوقت»، وذلك بالتعاون مع كلية التقنية بمحافظة القطيف.

وأوضح مدير عام فرع الوزارة م. عامر المطيري أن الوزارة تسعى لتطوير كفاءات منسوبيها بما يتناسب مع احتياجات العمل، لتواصل جهودها الطموحة لتنفيذ أهدافها الإستراتيجية، وذلك عبر التخطيط والتطوير والتنفيذ وتمكين كوادرها الوطنية، تحت مظلة البرامج والمبادرات التي أطلقتها رؤية المملكة 2030 ضمن قطاعات البيئة والمياه والزراعة.

وأضاف إن ورش العمل تأتي من أجل مساعدة الموظفين لتحسين أدائهم أو لتطوير مهامهم أو إنجازها بطريقة منظمة وفعّالة، ليصبح الموظف بعدها أكثر فعالية ومهارة في إنجاز مهامه الموكلة له، وبذلك يكتسب الموظف مهارات ويخلق طرقًا ووسائل جديدة للتفكير في سبيل رفع مستوى العمل.

وتناول المحاضر أمين آل إبراهيم مفهوم إدارة الوقت، وفوائدها التي منها قضاء يومك بأفضل طريقة ممكنة، وإنجاز الكثير في وقت أقل، والشعور بالإنجاز وتوفير الجهد لمزيد من الإنجازات، وأن تصبح أكثر حسما، والتمتع بالمزايا العملية، وإيجاد الوقت لفعل ما تحب، وتحدث عن طرق إدارة الوقت ومنها تفويض المهام، وتحديد أولويات العمل، وجدولة المهام، وتحديد مواعيد نهائية، وتجنب المماطلة، والتعامل بحكمة مع الإجهاد، وتجنب تعدد المهام.

وركز آل إبراهيم على تقليل الفوضى في حياتك وزيادة عملية التحكم في سير حياتك عن طريق تنظيم الوقت، ورفع مستوى الشعور بضرورة التحرك الفوري وعدم المماطلة وإضاعة الوقت.