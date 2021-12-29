شكرا لقرائتكم خبر عن 7 محاور ضمن «المحافظة على التراث العمراني» في الأحساء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ناقشت ورشة عمل «المحافظة على التراث العمراني»، التي نفذتها الهيئة السعودية للمهندسين، بالتعاون مع أمانة محافظة الأحساء، بمشاركة نخبة من المختصين، عددا من المحاور، تضمنت أفكارا للمحافظة على التراث العمراني بوسط الهفوف التاريخي، وديناميكية التراث العمراني، وتأهيل وإعادة توظيف مبان تراثية في المنطقة الشرقية، والتجديد الحضري لأحياء المدن القديمة «وسط الهفوف التاريخي أنموذجا»، وإشكالات الملكية في وسط الهفوف التاريخي، وتحديات في التوثيق المعماري والهندسي للمباني التاريخية، والمبادئ التوجيهية للتسجيل في منظمة اليونسكو العالمية «معايير إدراج واحة الأحساء، مشهد ثقافي متطور»، ومواقع التراث العمراني بالأحساء المسجلة في قائمة التراث العالمي، والنسيج العمراني لمدينة المبرز التاريخية.

أهمية التراث

وأكد أمين الأحساء م. عصام الملا أهمية التراث في حياة الشعوب كونه جزءا لا يتجزأ من المجتمعات الإنسانية والهوية الحقيقية التي يتميز بها كل شعب، مضيفا: في إطار الحفاظ على التراث العمراني أصدرت العديد من دول العالم، وعلى رأسها المملكة بتوجيه وتأكيد حكومتنا الرشيدة - أيدها الله - وسنت القوانين والتشريعات التي تستوجب الحفاظ على التراث كافة، وجاء ذلك تتويجا للجهود الكبيرة التي تبذل من أجل التعريف بها بشكل حضاري وحمايته والحفاظ عليه للأجيال القادمة بمفهوم تراثنا العمراني الذي يمثل قيمنا الحضارية وتقاليدنا الأصيلة.

مسؤولية جماعية وأوضح أن حماية التراث العمراني والحفاظ عليه هي مسؤولية جماعية على الجميع تحملها من أفراد وجماعات، وأن هذه المسؤولية تكبر في إطار التعريف بهذا التراث على المستويين المحلي والعالمي بشكل حضاري يتناسب مع معطيات الحاضر ومتطلبات المستقبل، مؤكدا أن لوسائل الإعلام دورا كبيرا في هذا الشأن.

تبادل الخبرات

من ناحيته، بين رئيس اللجنة التنسيقية للمهندسين بالأحساء م. عبدالله المقهوي أن الورشة استهدفت توفير بيئة لتبادل الخبرات والتقنيات وأفضل الممارسات في المحافظة على التراث العمراني واستثماره، وأنها تعزز الشراكات التكاملية للقطاعات المعنية في المحافظة على التراث العمراني والموروث التاريخي، مؤكدا أن الأحساء تزخر بالعديد من المواقع التاريخية والأحياء التراثية.

اعتماد القراروقدم م. المقهوي شكره وامتنانه لهيئة تطوير المنطقة الشرقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، لاعتماد قرار برنامج المحافظة على الأحياء التاريخية بالمنطقة الشرقية بدءا من وسط الهفوف التاريخي.

وفي نهاية ورشة العمل أقيمت ندوة بعنوان «مستقبل الحفاظ على التراث العمراني في الأحساء.. الفرص والتحديات والحلول».