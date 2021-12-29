شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 16 دحلا مكشوفا في حفر الباطن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنجزت أمانة محافظة حفر الباطن إغلاق وتحصين 16 دحلا من إجمالي 24، بمواقع متفرقة من المحافظة، وجار العمل على تحصين الدحول المتبقية وعددها 8، وذلك بمتابعة وإشراف من سمو محافظ حفر الباطن الأمير منصور بن محمد بن سعد آل سعود، وتوجيه سموه لمكتب البيئة والمياه والزراعة، وأمانة المحافظة.

ووفرت الأمانة الآليات والمعدات والصبات الخرسانية بالمواقع المحدد إغلاقها، وذلك بإشراف مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة، وبمتابعة مستمرة من مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة الشرقية م. عامر المطيري.

وطالب مكتب الوزارة بالمحافظة المواطنين المتنزهين في فصل الربيع، بأخذ الحيطة والحذر من الدحول المكشوفة، مؤكدا أنه على أتم الاستعداد لاستقبال أي بلاغ بخصوص الآبار المكشوفة والدحول.