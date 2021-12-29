شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تطوير وتجميل مدخل الخبر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بدأت بلدية محافظة الخبر، العمل بتطوير وتجميل مدخل الخبر من جهة طريق الملك عبدالله على مساحة تزيد على 25.605 م2 بما يتوافق مع سمتها الجمالية والحضارية، وتحقيق التكامل في مظهر المدينة، خاصة لما يمثله الموقع كمدخل رئيسي ونقطة التقاء للقادم من جهة طريق الملك عبدالله والقادم من طريق الملك خالد.

وأوضحت البلدية أنه سيتم تجميل الموقع بإضافة مسطحات خضراء وزهور ومغطيات تربة وزراعة أشجار، إضافة إلى تنفيذ شبكة ري، فضلا عن تركيب الأعمال التجميلية التي تتكامل مع العمل الفني، وتضفي تباينا جميلا بحيث تظهر العناصر المستخدمة في أعمال التجميل في المكان.