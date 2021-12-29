شكرا لقرائتكم خبر عن 350 متبرعا ومتبرعة بالدم في «تخصصي الدمام» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أسفرت حملة مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام للتبرع بالدم، تحت شعار «أنت تقدرين»، عن 350 متبرعا ومتبرعة طوال 5 أيام، وذلك لرفع نسبة التبرع الطوعي بالدم لدى النساء، واللاتي لا تتعدى مساهمتهن 2.5 %.

ووفقا للإحصاءات، يبلغ التبرع الطوعي للإناث حاليا 2.5% فقط، مقارنة بنسبة المتبرعين من الذكور، «97.5%»، بالمملكة، الأمر الذي يتطلب مزيدا من بذل الجهد لرفع وتعزيز الوعي لدى المجتمعات النسائية بأهمية التبرع بالدم للإناث.

وتهدف الحملة الوطنية إلى تصحيح بعض المفاهيم الخاطئة لدى بعض النساء من أن التبرع قد يضر بصحتهن، على عكس الحقيقة، إذ لا تختلف فوائد التبرع بالدم للذكور عن فوائده للإناث، كما يساعد في زيادة نشاط نخاع العظم لإنتاج خلايا دم جديدة «كريات حمراء وكريات بيضاء وصفائح دموية»، وزيادة نشاط الدورة الدموية.