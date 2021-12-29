شكرا لقرائتكم خبر عن تحويل تقاطع «مجلس التعاون» مع «بقيق - الظهران» إلى طريق حر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انتهى فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية بالمنطقة الشرقية، من صب 8737 مترا مكعبا من الأعمال الخرسانية لركائز الجسور، وصب 52 كمرة خرسانية من أصل 110، وذلك استمرارا لأعمال تطوير وتحسين تقاطع طريق مجلس التعاون الخليجي ، مع طريق «بقيق - الظهران»، وتحويله لطريق حر.

كما انتهى الفرع من الأعمال الترابية بطول 86 كيلو مترا، وطبقة الأساس الأسفلتي بطول 35 كيلو مترا، ضمن أعمال إنشاء الطريق الذي يربط مدينة الملك خالد العسكرية، وتقاطع دغيليب الوجعان، بطول 100 كيلو متر، إضافة إلى الانتهاء من صب جميع قواعد وجيردرات التقاطع على طريق حفر الباطن.

وكثف الفرع أعمال إصلاح طريق أبو حدرية للجزء من تقاطع جسر الفاضلي وحتى تقاطع رأس الخير بطول 35 كيلو مترا، في الاتجاهين، وتم إنجاز 5 كيلو مترات.

كان فرع النقل قد كثف أعمال تنفيذ تقاطع مدخل النابية «شارع 15» مع طريق أبو حدرية، وانتهى من صب كامل الكمرات الخرسانية بعدد 72 كمرة، وكامل أعمال الأعمدة الخرسانية بعدد 112 عمودا، إضافة إلى الركائز الوسطية.