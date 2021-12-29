شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية يؤكد أهمية تكامل القطاعات لتوفير السكن المناسب للمستحقين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية رئيس اللجنة التنفيذية للإسكان التنموي بالمنطقة الشرقية أهمية التكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والقطاع الثالث لتنفيذ المشاريع التي تلبي احتياجات الأسر المستفيدة، وتحقق تطلعاتها وآمالها، وتتماشى مع توجهات الدولة «أيدها الله» في توفير السكن المناسب للمواطنين بشكل عام والأسر المستحقة للإسكان التنموي بشكل خاص.

وأشاد سموه، خلال ترؤسه الاجتماع العاشر في الربع الرابع للجنة التنفيذية للإسكان التنموي بالمنطقة، بمكتب سموه بديوان الإمارة، أمس، بجهود الإسكان التنموي في خدمة المستفيدين في المنطقة ومتابعة المشاريع المنفذة حاليا.

من ناحيته، قدم مدير عام شئون الإسكان بالمنطقة الشرقية م. عبدالله المويهي عرضا عن منجزات الإسكان التنموي خلال الربع الرابع تم خلاله استعراض حالة مهام ومشاريع الإسكان التنموي في المنطقة وما تم في ذلك مع الجهات المعنية.

يشار إلى أن لجنة الإسكان التنموي في المنطقة الشرقية يرأسها سمو أمير المنطقة الشرقية، وتضم في عضويتها أمانة المنطقة الشرقية وشرطة المنطقة وفرع وزارة العدل وفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة، وفرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية والشركة السعودية للكهرباء بالإضافة إلى عضوية ثلاثة من أهالي المنطقة، وتستهدف توفير مساكن للأسر المحتاجة بالشراكة بين جهات القطاع الثالث والقطاع الخاص والمانحين.