شكرا لقرائتكم خبر عن تعويض متضرري «حج 42» من خلال «المسار الإلكتروني» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت وزارة الحج والعمرة لـ ”الخليج 365” أن آلية التعويض للحجاج المتضررين من مقدمي الخدمات لحج عام 1442 هـ، ستكون من خلال المسار الإلكتروني، وقنوات الدفع التي تم من خلالها تقديم البرنامج، مبينة أن التعويض سيكون لمن تم رصد قصور في تقديم الخدمة لهم سواء من الحملات الرقابية أو بعد التحقق من شكاوى الحجاج من خلال لجنة النظر في الشكاوى والمخالفات.

مخالفات الإعاشة

وأكدت الوزارة أن المخالفات تتمثل في مخالفات الإعاشة، والنظافة داخل المخيم، وعدم الالتزام بجداول التفويج، ومخالفات أخرى خدمية داخل المخيم، مثل التجهيزات، والتيار الكهربائي، وغيرها.

قرارات وعقوباتوكانت قد أعلنت الوزارة انتهاء أعمال لجنة النظر في مخالفات مقدمي خدمات حجاج الداخل لموسم حج العام الماضي بعد أن أصدرت عددا من القرارات والعقوبات للشركات والمؤسسات المخالفة لأحكام نظام خدمة حجاج الداخل ولائحته التنفيذية والتعليمات المكملة لها نظير تقصيرهم في الخدمات المقدمة للحجاج المتعاقد معهم، وتنوعت تلك المخالفات بعقوبة الإيقاف وغرامات مالية إلى جانب ما تم اتخاذه من جانب الوزارة لإعادة مبالغ الخدمات التي لم تقدم للحجاج.

حماية الحقوقوشددت الوزارة على أنها لن تسمح أو تتهاون في أي تقصير يمس خدمة ضيوف الرحمن، وأنها ماضية في حماية حقوقهم مع مزودي الخدمة، سعيا لرفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين والزوار وحفاظا على سلامتهم ومحاسبة المقصرين في خدمتهم، إنفاذا لتوجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده - حفظهما الله -.