شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية يؤكد اهتمام القيادة البالغ برياضة الفروسية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية ما توليه القيادة الحكيمة «حفظها الله»، من اهتمام بالغ برياضة الفروسية على مستوى المملكة من خلال إنشاء الهيئة العليا للفروسية ودعمها لهذه الرياضة على مستوى المملكة.

جاء ذلك، خلال استقبال سموه رئيس مجلس إدارة نادي الفروسية بالدمام عبدالرحمن العطيشان، يرافقه أعضاء المجلس، وذلك بمكتب سموه بديوان الإمارة، أمس.

وقدم العطيشان لسمو أمير المنطقة الشرقية تقريرا عن أعمال وبرامج النادي بالدمام، رافعا شكره لسمو أمير المنطقة الشرقية على دعمه للنادي والأنشطة والبرامج التي يقدمها.