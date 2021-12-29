شكرا لقرائتكم خبر عن نجاح جراحة لتثبيت العمود الفقري القطني من الأمام والخلف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بعد سنين من آلام الظهر والساقين، وبعدما تحولت أنشطتها اليومية البسيطة إلى مهام مؤلمة.. وبعد تجربة العديد من الأدوية المختلفة وجلسات العلاج الطبيعي دون أي تحسن، زارت قسمة الدكتور أحمد الشماسي استشاري جراحة المخ والأعصاب وجراحة العمود الفقري بحثا عن حل نهائي.

بعد عمل الفحوصات الإكلينيكية والأشعة تأكد تشخيص حالة انزلاق متقدم في الفقرة القطنية الخامسة مع عجز وتلف شديد في الغضروف الأخير في أسفل الظهر. بسبب تقدم الحالة احتاجت قسمة تصحيحًا جراحيًا أكثر شمولاً. اقترح د. الشماسي جراحة تثبيت العمود الفقري القطني من الأمام والخلف والتي تحمل نسبة نجاح أعلى لحالتها، وتضمن تحقيق جودة حياة أفضل لمريضتنا.

تكوّن الفريق الجراحي من فريق جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري بقيادة د. أحمد الشماسي بجانب جراحة الأوعية الدموية بقيادة الدكتور محمد الممتن. وخضعت المريضة لعمليتين في العمود الفقري في نفس اليوم. الأولى كانت من الأمام عن طريق أسفل البطن، حيث تمكن د. أحمد الشماسي من إرجاع عمودها الفقري إلى وضعه الطبيعي، وتمت إزالة الغضروف المهترئ واستبداله بدعامة بين الفقرات دون حدوث أي إصابة أو ضرر للأوعية الدموية المهمة الموجودة أمام العمود الفقري.

وتضمنت العملية الثانية تثبيت العمود الفقري القطني بالتدخل الطفيف، من خلال جروح صغيرة في الظهر وتركيب دعامات لتثبيت أسفل الظهر لمنع حدوث مشاكل مستقبلية. واستغرقت العمليتان 6 ساعات إجمالا.

وتعافت قسمة بشكل جيد بعد الجراحة وتحسن ألم ساقها وتمكنت من المشي في اليوم الثاني بعد العملية، وغادرت المستشفى بعد 4 أيام بصحة جيدة.

وأوضح د. أحمد الشماسي أن انزلاق العمود الفقري القطني فوق العجز (انزلاق الفقار الفقاري) هو حالة خاصة تصيب العمود الفقري القطني، وتعتبر هذه المشكلة من الحالات التي تتطور مع مرور الزمن.. في البداية يشكو المريض من آلام مزمنة في أسفل الظهر أثناء الجلوس، الوقوف أو المشي. ومع تطور الحالة وتقدم الانزلاق يزداد الألم سوءًا وقد يصاحبه ألم في إحدى الساقين أو كلتيهما، وهو ما يعرف بعرق النسا. ويعتبر التدخل الجراحي العلاج الأكثر فعالية لمثل هذه الحالات، ومن الأفضل إجراؤه مبكرًا قبل أن تصل الحالة إلى مراحل متأخرة.