«بيزنس تايمز»: صندوق الاستثمارات يستحوذ قريبًا على نادي «إنتر ميلان»

الرياض - محمد عبدالله - كشفت صحيفة «إنترناشيونال بيزنس تايمز» الأمريكية، عن قرب الإعلان عن صفقة استحواذ صندوق الاستثمارات العامة السعودي على نادي «إنتر ميلان» الإيطالي.

وقالت الصحيفة، اليوم الثلاثاء، إن قيمة صفقة الاستحواذ ستكون بقيمة مليار دولار تقريبًا؛ ما يجعل صندوق الاستثمارات العامة أكبر مساهم في النادي الإيطالي العريق.

وأشارت إلى أن صندوق الاستثمارات العامة السعودية واحد من أكبر الصناديق السيادية في العالم، بقيمة تتخطى الـ400 مليار دولار، يقوم بإدارة استثمارات في أكثر من 13 قطاعًا مختلفًا.

ولفتت إلى أن السبب في بيع نادي «إنتر ميلان» هو الضائقة المالية التي يمر بها النادي منذ فترة طويلة؛ ما دفع المالك الصيني للنادي، مجموعة «سونينج» القابضة التي اشترت النادي بالعام 2016؛ للبحث عن استثمارات جديدة منذ العام 2019، لامتصاص بعض الضغط المالي.

ويستحوذ الملاك الصينيين 70% من أسهم النادي. ورغم الإنجازات التي حققها النادي على المستوى الكروي، فإن الملاك الجدد فشلوا بشكل كبير على المستوى المالي، وتكبدوا خسارة وصلت إلى 320 مليون دولار شهريًا خلال موسم 2020-2021.

وقالت الصحيفة الأمريكية، إن استحواذ صندوق الاستثمارات العام على نادي «إنتر ميلان» يجلعه أحد أبرز الجهات المؤثرة في عالم كرة القدم، خصوصًا بعد إتمام صفقة استحواذه على نادي «نيوكاسل» البريطاني، أكتوبر الماضي.

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