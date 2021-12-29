كلمة مؤثرة لأمير مكة بحفل تكريم الفائزين بجائزة الملك فيصل العالمية

الرياض - محمد عبدالله - بمشاعر فياضة وعبارات بليغة ألقى مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الملك فيصل الخيرية ورئيس هيئة جائزة الملك فيصل، الأمير خالد الفيصل، كلمة مؤثرة خلال حفل تكريم الفائزين بجائزة الملك فيصل العالمية عن عامي 2020 و2021م.

وقال الفيصل بكلمات ممزوجة بالأدب الرفيع، «بماذا أبدأ كلامي؟.. بماذا ينقش قلمي؟.. بماذا أزن فرحي وألمي؟.. الشر مستطير والأمن مستنير»، متابعًا: «أدعو لمن حولنا بالرشاد وأفخر لما لدينا من سداد.. هنا يتوهج الفكر ويتجلى وهنا بجوهر العلم يتحلى.. هنا ملك كرم علمًا وهنا علم أكبر ملكًا».

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