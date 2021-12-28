شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة الرياض تقبض على 4 أشخاص امتهنوا كسر زجاج المركبات والاستيلاء على ما بداخلها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على (4) أشخاص، وهم مقيم ومخالفان لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية ومقيم من الجنسية البنجلادشية، ارتكبوا حوادث جنائية تمثلت في كسر زجاج مركبات في مواقف عدد من المرافق العامة، وسرقة ما تحويه من مقتنيات، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.