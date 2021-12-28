وزير الخارجية: المملكة تحرص على وحدة واستقرار السودان

الرياض - محمد عبدالله - أكد وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان، حرص المملكة على وحدة واستقرار السودان.

وشدد الوزير، خلال اتصال هاتفي برئيس مجلس السيادة السوداني، عبدالفتاح البرهان، على ضرورة توافق المكونيين المدني والعسكري لمصلحة البلاد، و تشكيل الحكومة السودانية في أقرب وقت ممكن، وفق قناة العربية.

كان رئيس مجلس السيادة السوداني، عبدالفتاح البرهان، وجه بالشروع في الإجراءات العملية للانتخابات في يونيو 2023.

وقال المجلس، في بيان، إنه يسعى لعملية انتخابية تفضي إلى ترسيخ الانتقال الديمقراطي بالبلاد إلى جانب ضمان مشاركة المواطنين في اختيار حكومة منتخبة عبر صناديق الاقتراع.

وأوصى المجلس بالبدء في التوعية الانتخابية عبر وسائل الإعلام المختلفة، وتوفير المطلوبات اللوجستية والمواد الانتخابية.

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