الإطاحة بـ4 أشخاص امتهنوا كسر زجاج المركبات وسرقة المقتنيات بداخلها في الرياض

الرياض - محمد عبدالله - ألقت شرطة منطقة الرياض، اليوم، القبض على 4 أشخاص امتهنوا كسر زجاج المركبات والاستيلاء على ما بداخلها من مقتنيات.

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على (4) أشخاص، وهم مقيم ومخالفان لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية ومقيم من الجنسية البنجلادشية، ارتكبوا حوادث جنائية تمثلت في كسر زجاج مركبات في مواقف عدد من المرافق العامة، وسرقة ما تحويه من مقتنيات، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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