محامٍ يحدد «المسؤول» نظاميًا بواقعة استغلال طفلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي

الرياض - محمد عبدالله - قال المحامي فايز العنزي، إن الأب هو المسؤول والمحاسب عند استغلال الأم لطفلها في وسائل التواصل الاجتماعي.

وأضاف، أن الأب قانونًا هو القيم على الأم فمن الواجب أن يعدل سلوك الأم أولا، ثم ينتقل إلى الأطفال، وإذا كانت الأم حاصلة على «صك حضانة»؛ فليس للأب دور إلا الزيارة.

وناشد المحامي، الجهات المعنية بأنه حال منح حضانة الأطفال للأم يجب أن يكون للأب دور في تربية أبنائه التربية الصحيحة وعدم كف يده؛ لأن الواقع المر مفاده عدم وضع أي دور للأب إلا زيارة أبنائه.

كانت إحدى مشاهير التواصل الاجتماعي قامت بانتهاك خصوصية طفلتها وعرضها بمشاهد لا تناسب سنها.

وقامت الأم، بعرض رضيعتها في مشاهد لا تتناسب مع سنها، وأظهرتها على أنها عروس في زفة للزواج.وتضمنت الواقعة استغلالًا للطفلة، واستخفافًا بحقها رغم تأكيد النيابة العامة على أهمية عدم استغلال الطفل أو استغلاله في الإعلانات والتجارة أو لفت الأنظام، وفق قناة الإخبارية.

وتتضمن المادة الثالثة من نظام حماية الطفل في المملكة، قائمة المخالفات المحظورة بحق الأطفال والتي تنطوي على الإيذاء والإهمال، وتشمل: إبقاء الطفل دون سند عائلي، أو عدم استخراج وثائقه الثبوتية أو حجبها او عدم المحافظة عليها، أو التسبب في انقطاعه عن التعليم، ووجوده في بيئة يتعرض خلالها للخطر، أو سوء معاملته أو التحرش به.

كما تتضمن قائمة المخالفات، استغلال الطفل ماديًا أو في الإجرام والتسول واستخدام كلمات مسيئة تحط من كرامته أو تؤدي إلى تحقيره أو تعريضه لمشاهد مخلة أو التمييز ضده لأي سبب عرقي أو التقصير البين المتواصل في تربيته، والسماح له بقيادة مركبة دون السن النظامية أو تعرضه لكل ما يهدد سلامته أو صحته الجسدية أو النفسية.

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إحدى مشاهير التواصل تنتهك خصوصية طفلتها وتعرضها بمشاهد لا تناسب سنها