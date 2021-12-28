استمرار العمل عن بُعد.. مختص يكشف مزايا للموظفين والشركات

الرياض - محمد عبدالله - حلل المختص بالموارد البشرية عبدالله بوصقير، مستقبل العمل عن بُعد في الشركات خلال الـ5 سنوات المقبلة.

وقال بوصقير، خلال لقائه المذاع على قناة الإخبارية، إن الشركات التي ليس لديها توجه إلكتروني متكامل ستكون منغلقة عن العالم الخارجي.

وأكمل المختص بالموارد البشرية، أن أغلب الموظفين لا يريدون الخضوع لقيود، خصوصًا في الأعمال الإبداعية، مشيرًا إلى أن التوجه للعمل عن بُعد، أمر صحي، ومن المفترض أن يكون توجهًا للشركات.

وواصل، أن الموظفين شعروا خلال العمل عن بُعد بتوفر وقت كافٍ للإنجاز والمرونة، فضلًا عن الاقتراب من عائلاتهم.

وأردف، أن للعمل الإلكتروني إطارًا واضحًا ومحددًا التوقيت وفق أوقات دوام رسمية، بينما يلجأ بعض المديرين إلى تكليف الموظفين خارج أوقات الدوام، ويعود ذلك إلى ثقافة المديرين خصوصًا في الشركات والمؤسسات العائلية.

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